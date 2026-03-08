الحرس الثوري الإيراني: إذا لم يتوقف استهداف البنية التحتية فسنتخذ إجراءات مماثلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مقر خاتم الأنبياء العسكري التابع للحرس الثوري الإيراني، إنه "إذا لم يتوقف الهجوم على البنية التحتية الإيرانية فسيتم اتخاذ إجراءات مماثلة".

وجاء في بيان مقر خاتم الأنبياء، الأحد: "إذا كان العدو يستطيع تحمل سعر للنفط يتجاوز 200 دولار للبرميل فليستمر في هذه اللعبة"، بحسب وكالة تنسنيم الإيرانية.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الإيراني إنه أطلق صواريخا بوزن حربي يتراوح بين 700 كيلوجرام وطن واحد خلال الدفعة 28.

وأضاف أنه أطلق صواريخا من الجيل الجديد المتعدد الرؤوس من طراز قدر وعماد وخيبر شكن في الدفعة الأخيرة.