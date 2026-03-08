بابا الفاتيكان يدعو إلى إنهاء الحرب على إيران وفتح باب الحوار

دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وفتح باب الحوار، محذرا من أن الصراع ينتشر في أنحاء الشرق الأوسط ويبث "مناخا من الكراهية والخوف".

وأعرب ليو، للأحد الثاني على التوالي، عن "قلقه الشديد" من الحرب، وكيف أنها تعمل على زعزعة استقرار لبنان.

وصلى البابا الأمريكي خلال صلاته التقليدية عند الظهر، من أجل وقف القصف وفتح باب الحوار "للاستماع إلى صوت الشعب".

جدير بالذكر أن الكرسي الرسولي يحافظ على تقاليد الحياد الدبلوماسي، ولكن مع ذلك، رفض تبرير إدارة ترامب للهجوم على إيران بشكل وقائي.