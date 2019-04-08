إطلاق سراح المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف بعد احتجازه لأكثر من عام ونصف

جرى اليوم الاثنين، إطلاق سراح المخرج السينمائي الروسي، كيريل سيريبرينيكوف، بعد أن قضى أكثر من عام ونصف وهو محتجز قيد الاقامة الجبرية، حيث يواجه مزاعم بالاختلاس.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الحكومية بأنه قد تم إطلاق سراح سيريبرنيكوف، بشرط عدم مغادرته موسكو، وقد وافقت المحكمة على طلب الدفاع.

وتم احتجاز سيريبنيكوف البالغ 49 عاما في منتصف عام 2017، بسبب مزاعم بمشاركته في اختلاس أموال خاصة بالفنون من الدولة. وينفي المخرج الروسي تلك الادعاءات، وقد ربط بعض المراقبين القضية بانتقاد سيريبرينيكوف للكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وكان سيريبنيكوف فاز في الأسبوع الماضي بواحدة من أكثر الجوائز السينمائية المرموقة في روسيا، وهي جائزة "نيكا"، عن فيلمه "ليتو" (الصيف)، والذي تدور أحداثه حول نجم الروك السوفيتي الشهير، فيكتور تسوي، وتم إعلان الفوز بالجائزة في غياب سيريبرينيكوف.