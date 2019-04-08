زعيم المعارضة التركية يحذر من حدوث تلاعب في نتائج الانتخابات المحلية بإسطنبول

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حذر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، اليوم الاثنين، من حدوث تلاعب في نتائج الانتخابات المحلية بإسطنبول.

ونقلت قناة (سكاي نيوز عربية) عن كيليتشدار أوغلو - الذي نجح حزبه في هزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول وفق النتائج الأولية - قوله : إن "تصرفات اللجنة الانتخابية تهدد سلامة صناديق الاقتراع".

وكشف أوغلو أن نتائج إعادة الفرز الجزئية تؤكد مجددا تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة البلدية على منافسه من حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ15,722 صوت.

وطعن حزب العدالة والتنمية في النتائج الأولية بكل الدوائر التسع والثلاثين في إسطنبول، مما أدى إلى عمليات إعادة فرز جزئية وكلية.

وتتهم المعارضة أردوغان بالعمل على استخدام سلطته لقلب نتائج إسطنبول، في محاول لتجنب هزيمته لاسيما بعد خسارته في العاصمة أنقرة أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري أيضا.