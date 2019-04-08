تراجع الطلب الصناعي في أمريكا بنسبة 5ر0% خلال فبراير الماضي

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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة اليوم الاثنين، تراجع الطلب الجديد على السلع المصنعة الأمريكية بأقل من التوقعات خلال فبراير الماضي.

وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المصنعة الأمريكية تراجع خلال فبراير الماضي بنسبة 5ر0% بعد استقراره تقريبا خلال يناير الماضي.

كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب بنسبة 6ر0%.

جاء التراجع بشكل عام على خلفية انخفاض الطلب على السلع المعمرة بنسبة 6ر1%، مقابل ارتفاع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 6ر0% خلال فبراير الماضي.

ومع استبعاد التراجع الكبير في الطلب على معدات النقل الذي بلغت نسبته 5ر4% فإن الطلب على القطاع الصناعي الأمريكي سجل نموا بنسبة 3ر0% خلال فبراير الماضي، بعد تراجع بنسبة 1ر0% خلال يناير الماضي.

وأشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى ارتفاع معدل تسليم السلع المصنعة خلال فبراير الماضي بنسبة 4ر0% بعد تراجع بنسبة 3ر0% في الشهر السابق.

وزاد مخزون السلع المصنعة بنسبة 3ر0% خلال فبراير الماضي بعد ارتفاع بنسبة 5ر0% خلال يناير الماضي.