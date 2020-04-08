الرئيس الأمريكي يعلن منطقة كوارث كبرى بولاية مينيسوتا بسبب تفشي كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة، ولاية مينيسوتا "منطقة كوارث كبرى"، موجها بتقديم مساعدات للولاية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا " كوفيد ـ 19"، والذي بدأ في 20 يناير الماضي بالولايات المتحدة.



وذكر بيان للبيت الأبيض أن التمويل الفيدرالي سيكون متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها، وذلك في إطار التدابير الحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشي الفيروس.



وكلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي، جيمس جوزيف منسقا فيدراليا لعمليات التعافي للمناطق المتضررة في مينيسوتا.