«فوضت أمرى» لمحمد محيى تحقق مليون مشاهدة بعد 48 ساعة من طرحها

حققت أغنية «فوضت أمرى» للفنان محمد محيي، مليون مشاهدة بعد 48 ساعة من طرحها عبر موقع «يوتيوب»، والتي تعد ثاني أغاني ألبومه الجديد «بتاع زمان»، بعد أغنية «سهرانين»، والأغنية من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي.

ويقول مطلع الأغنية: «فيك فوضت أمري.. ف اللي ضاع معاك من عمري.. دوس علي قلبي عادي عادي واكتب عليه ماضي.. دوس علي عيني عادي عادي واكدب علي الفاضي.. اكدب وانا راضي».

يذكر أن محمد محيي طرح أول أغاني ألبومه الجديد «بتاع زمان»، بعد غياب 5 سنوات، والتي تحمل اسم «سهرانين» قبل شهر، وهي من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، وتجاوزت نسبة مشاهدتها مليون ونصف عبر موقع «يوتيوب».