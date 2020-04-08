قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة انتهت من أعمال إزالة منطقة عزبة الإخلاص في الهايكستب بحي النزهة، مؤكدا أنه تم نقل جميع سكانها لوحدات آمنة بمساكن النهضة بحي السلام ضمن خطة محافظة القاهرة لتطوير العشوائيات.

وأضاف عبد العال في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه ذلك في إطار أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أن عزبة الإخلاص كانت تضم ٧٥ عشة مبنية بطريقة عشوائية بدون ترخيص، ومتعدية على حرم السكة الحديد وصادر لها قرار إزالة لاستكمال خط المترو الذي سيربط العاصمة بمطار القاهرة.

وأكد أن أعمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة تسيير بخطى سريعة بالعاصمة، للانتهاء منها بنهاية العام الجاري، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن العاصمة شهدت خلال السنوات الماضية، إقامة العديد من المشروعات على أرضها بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة لتطوير القاهرة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة وغير المخططة والتي ساهمت بصورة كبيرة في القضاء على عدد من المناطق العشوائية بالقاهرة وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.