وزير الخارجية الألماني يحذر من أزمة مجاعة في منطقة الساحل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن هناك أكثر من خمسة ملايين فرد مهددين بالجوع في منطقة الساحل الأفريقية.

وقال ماس اليوم الأربعاء في برلين: "الإمدادات الغذائية ستتدهور على الأرجح بسبب جائحة كوفيد-19، وسيكون خطر الجائحة كبيرا للغاية بالنسبة للأفراد الذين يعانون من سوء التغذية أو نقص التغذية".

وكان برنامج الأغذية العالمي حذر قبل أيام قليلة من كارثة إنسانية في دول منطقة الساحل، بوركينا فاسو والنيجر ومالي.

وبحسب بيانات البرنامج، فإن المنطقة، المزعزعة أيضا بالإرهاب الإسلامي، بها أضعف النظم الصحية في العالم، ما يزيد من مخاطر تفاقم الأوضاع هناك.

وأعلن ماس تخصيص الخارجية الألمانية عشرة ملايين يورو هذا العام لبرنامج الأغذية العالمي لتوفير مواد غذائية إغاثية للأفراد في منطقة الساحل.

وأضاف ماس أن ألمانيا تدعم أيضا الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة للوصول إلى المعوزين في المناطق الوعرة هناك، قائلا: "ندرس حاليا إتاحة مساعدات إنسانية إضافية للأفراد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19".

وبحسب تقديرات صندوق الأغذية العالمي، فإن الصندوق يحتاج إلى 208 ملايين دولار إضافية عاجلة حتى أغسطس المقبل لدعم المعوزين في ظل أزمة الجائحة.