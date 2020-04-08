عرضت فضائية « روسيا اليوم»، يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد عرض ضوئي في مدينة « ووهان» بالصين، احتفالًا بقرار رفع الحظر عن السفر، ابتداءً، من الأربعاء ثمانية أبريل المقبل، بعد تحسن الوضع الصحي للمدينة التي كانت بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، يوم 11 مارس الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.