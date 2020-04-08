عرضت فضائية « روسيا اليوم»، يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد عرض ضوئي في مدينة « ووهان» بالصين، احتفالًا بقرار رفع الحظر عن السفر، ابتداءً، من الأربعاء ثمانية أبريل المقبل، بعد تحسن الوضع الصحي للمدينة التي كانت بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».



وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 مارس الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.