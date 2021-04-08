يديعوت أحرونوت: إسرائيل لن تتعاون مع الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين

ذكر موقع يديعوت أحرونوت، اليوم الخميس، أن إسرائيل لن تتعاون مع قرار المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق معها فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب مزعومة ضد الفلسطينيين.

وقال الموقع إن الحكومة الإسرائيلية ستخطر المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بأنه ليس لها سلطة لفتح تحقيق ضد إسرائيل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت يديعوت أحرونوت أن قرار عدم التعاون مع التحقيق اتخذ في اجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس والنائب العام أفيخاي ماندلبليت.

وطعنت إسرائيل على سلطان المحكمة الجنائية الدولية على أساس أنها ليست دولة عضو فيها وأن السلطة الفلسطينية التي طلبت إجراء التحقيق ليست دولة.

غير أن المحكمة قضت بأن سلطانها ينطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي أراض استولت إسرائيل عليها في حرب عام 1967 ويطالب بها الفلسطينيون حاليا لإقامة دولة عليها.