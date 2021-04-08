 السفير حسام زكي: الجامعة العربية حريصة على متابعة الوضع في لبنان وتقديم المساعدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير حسام زكي: الجامعة العربية حريصة على متابعة الوضع في لبنان وتقديم المساعدة

أ ش أ
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 10:49 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 10:49 ص

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حرص الجامعة العربية والأمين العام أحمد أبو الغيط على متابعة الوضع في لبنان الذي يشهد أزمة سياسية وأخرى اقتصادية ضخمة، مشيرا إلى أنه لا يُمكن حل الأزمة الاقتصادية دون الوصول إلى مخرج وتسوية للأزمة السياسية القائمة.

 

وقال السفير حسام زكي – في تصريح اليوم الخميس، عقب مباحثات أجراها مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري – إنه عرض على رئيس الجمهورية اللبنانية، استعداد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لتقديم المساعدة بأي شكل كان، من خلال إجراء سلسلة من الاتصالات المكثفة مع الأطراف السياسية اللبنانية الرئيسية المعنية بالأزمة الراهنة.

 


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