وزير الصحة الألماني: يمكن كسر الموجة الثالثة لكورونا من خلال إغلاق أكثر صرامة

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان لفرض إغلاق أكثر صرامة من أجل كسر الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

وقال شبان لإذاعة غرب ألمانيا (دابليو دي أر) اليوم الخميس إنه بمجرد تراجع أعداد معدل حدوث العدوى، فإنه سيكون ممكنا الخروج من الوباء من خلال إجراء اختبارات واللقاح.

وشدد الوزير الألماني بصفة خاصة على ضرورة مواصلة الحد من المخالطات الشخصية في الوقت الحالي.

وأكد شبان أيضا أنه لابد من فرض حظر تجوال في أية مناطق يزيد معدل الإصابات الأسبوعية بها لكل 100 ألف شخص على 100 حالة، وأوضح أن الحظر يهدف للحد من اللقاءات الشخصية في المساء.

وأضاف الوزير الألماني أن النطاق الثاني المهم هو المدارس ورياض الأطفال، وأكد أهمية إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس داخل المدارس بشكل متسق للغاية مرتين على الأقل أسبوعيا.

وتابع أنه بمجرد أن يستقر عدد حالات الإصابة الجديدة لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام عند قيم أقل من 100، سيمكن حينئذ فتح قطاعات فردية مثل المطاعم أو تجارة التجزئة وحمايتها بإجراء اختبارات.

وأكد أنه "من المثالي" أن يكون هناك إجراء موحد على مستوى اتحادي، وقال: "من المهم أن يكون هناك تفهم موحد للوضع في البداية"، لافتا إلى أنه كان هناك مشكلة دائما خلال الشهور الماضية تتمثل في "أن الحكومة والولايات تتفق على بعض الأمور، وبعد أيام قليلة لا يتم تنفيذها بشكل موحد على مستوى اتحادي، وإنما يكون هناك استثناءات وقواعد أخرى".