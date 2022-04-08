صحيفة فنلندية: تعرض موقعي وزارتي الخارجية والدفاع لهجوم سيبراني

أفادت صحيفة "هيلسينجين سانومات" الفنلندية بتعذر الدخول إلى موقعي وزارة الخارجية والدفاع اليوم الجمعة عقب تعرضهما لهجوم سيبراني.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الفنلندية للصحيفة تعرض موقع الوزارة لهجوم حجب الخدمة.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الهجوم السيبراني يتزامن مع الاشتباه في اختراق طائرة حكومية روسية للأجواء الفنلندية في وقت سابق اليوم، والخطاب المقرر للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان الفنلندي.

وحذرت أجهزة الاستخبارات الفنلندية الشهر الماضي من أن روسيا قد تشن المزيد من عمليات التجسس ضد الدولة الإسكندنافية، التي تفكر جديا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي بدأ في 24 شباط/فبراير الماضي.