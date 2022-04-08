أمريكا ترحب بالإعلان عن تشكيل المجلس الرئاسي في اليمن

رحبت الولايات المتحدة بالإعلان عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن.

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بليكن وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم الجمعة.

وقال البيان أن الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب اليمني إلى قيام حكومة فعالة وديمقراطية وشفّافة تضم أصواتا متنوعة من السياسيين والمجتمع المدني، بمن في ذلك النساء والفئات المهمشة الأخرى.

وأضاف أن الأهم في الأمر أن اليمنيين يستحقّون حكومة تحمي الحقوق والحريات، جنبا إلى جنب مع تعزيز العدالة والمساءلة والمصالحة.

وتابع "الولايات المتحدة لاتزال ملتزمة بالمساعدة في التوصل إلى حلّ دائم وشامل للصراع في اليمن، ونحن نحثّ مجلس القيادة الرئاسي على الالتزام بالهدنة التي تمّ التفاوض عليها بإشراف الأمم المتحدة والتعاون مع الجهود الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع، فلا بدّ أن تتاح لليمنيين الفرصة أخيرا لتقرير مستقبل بلدهم. لذلك، فنحن نحثّ جميع الأطراف على اختيار طريق السلام والحوار".

وفجر أمس الخميس، أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي منحه كامل صلاحياته الرئاسية.

والمجلس بقيادة المسؤول اليمني البارز رشاد العليمي الذي كان أحد مستشاري الرئيس هادي، وعضوية سبعة أشخاص من مكونات عدة، بينها حزب المؤتمر الشعبي العام، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وسيتسلم المجلس بالإضافة لصلاحيات الرئيس، صلاحيات نائب الرئيس علي محسن الأحمر الذي أعفاه هادي من منصبه أيضا.

ويأتي هذا الإعلان في ختام مشاورات للقوى اليمنية بمختلف مكوناتها، في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، والذي غاب عنه الحوثيون الذين رفضوا إجراء حوار في السعودية، الدولة التي تقود التحالف الدعم للشرعية.

ورحبت السعودية ودول عربية بتشكيل المجلس الرئاسي ،غير أن جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، رفضت تشكيل المجلس الرئاسي لتولي سلطة البلاد.

وقال محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، ورئيس الوفد التابع لهم، في بيان له: "حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخل اليمن، وأي نشاط خارج حدوده عبارة عن مسرحيات هزلية وألعاب ترفيهية تمارسها دول العدوان (دول التحالف)".