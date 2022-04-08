 الخارجية اللبنانية: نقدر جهود الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار مع دول الخليج - بوابة الشروق
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الخارجية اللبنانية: نقدر جهود الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار مع دول الخليج

الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 8 أبريل 2022 - 12:25 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أبريل 2022 - 12:27 م

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بإبلاغها رسميا بعودة سفير الكويت عبد العال القناعي إلى مركز عمله في بيروت، مؤكدة تقدير كافة الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع أشقاء في دول الخليج.
وأكدت الوزارة أن لبنان يجمعه بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل، موجها الشكر والتقدير للدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف إلى صون وتعزيز العلاقات بين كافة الأشقاء العرب.
كان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أكد أمس أنه تبلغ من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع.. كما ثمن ميقاتي قرار المملكة العربية السعودية عودة سفيرها إلى لبنان.

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