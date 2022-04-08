اليابان تسجل 54 ألفا و879 إصابة جديدة بكورونا و69 وفاة

سجلت اليابان 54 ألفا و879 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 69 وفاة جديدة جراء الوباء، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 6 ملايين و885 ألفا و876، والوفيات إلى 28 ألفا و531.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 259 مليونا و218 ألفا و522 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليابان حتى الآن. وتلقى 100 مليون و815 ألفا و102 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بنسبة 84ر79%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.