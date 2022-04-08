 سلاح الجو الروسي يدمر مخزن ذخائر و54 موقعا عسكريا في أوكرانيا - بوابة الشروق
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سلاح الجو الروسي يدمر مخزن ذخائر و54 موقعا عسكريا في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا
الحرب في أوكرانيا
أ ش أ
نشر في: الجمعة 8 أبريل 2022 - 8:21 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أبريل 2022 - 8:21 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن سلاح الجو شن، اليوم الجمعة، غارات استهدفت 54 موقعًا عسكريًا، ودمر مخزنًا للصواريخ والذخائر في أوديسا جنوب أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، إن القوات الروسية دمرت اليوم نقطة قيادة ومستودعات وقود ومستودعا للذخيرة وموقعين لإطلاق الصواريخ و45 نقطة إسناد وتجمع عسكري في أوكرانيا، لافتًا إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أيضا طائرة أوكرانية من طراز "سو-27" قرب قرية نوفوميخايلوفكا.

وكان كوناشينكوف أعلن في وقت سابق أنه منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، تم تدمير 126 طائرة، و421 طائرة مسيرة، و2024 دبابة وعربة مصفحة أخرى، و225 راجمة صواريخ، و876 مدفعًا و1923 سيارة عسكرية.


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