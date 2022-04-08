عرض الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، الذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، فيديو يرصد لحظة القبض على قاتل القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس والكائنة بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط مسن لقيامه بالاعتداء على رجل دين مسيحي أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية.

ولقي القمُص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس والكائنة بمنطقة محرم بك في الإسكندرية، مصرعه، مساء اليوم الخميس، عقب نقله إلى إحدى المستشفيات، الكائنة في منطقة سيدي جابر، في حالة حرجة؛ إثر تعرضه لحادث طعن بسلاح أبيض، من قبل شخص تم ضبطه، أمام بوابة شاطئ أبو هيف على طريق كورنيش الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه؛ يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا بتعرض كائن للطعن، ولفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله المستشفى، حيث أخفقت محاولات إسعافه، إثر تعرضه لقطع بالشريان الرئيسي.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ تبين من الفحص الأولي أنه وأثناء خروج الكاهن من الشاطئ القريب من شارع محمد نجيب، رفقة مجموعة من الشباب، كانوا في رحلة ترفيهية، متجهين صوب أتوبيس سياحي كان في انتظارهم، تعدى عليه شخص بسلاح أبيض، مسددًا له 3 طعنات، إحداهم في الرقبة.

وأضاف شهود عيان للشرطة في محضرها الأولي أنه وعندما حاول سائق الأتوبيس إنقاذ الكاهن؛ توجه إليه المتهم ليطعنه هو الأخر، إلا أنه استطاع الإمساك به، والتحفظ عليه حتى حضرت الشرطة، حيث بدت عليه علامات المرض النفسي، إذ ظلَ يصرخ ويتفوه بكلمات وأفعال غير متزنة.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الكائن إلى المستشفى لكنه فارق الحياة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة؛ لتباشر التحقيق.

