تقرير: روسيا أطلقت أكثر من 1200 صاروخ وطائرة مسيرة على منشآت الطاقة الرئيسية في أوكرانيا



قالت شركة الكهرباء الأوكرانية (أوكرانرجو) في بيان عبر تطبيق تليجرام أن "الغزاة الروس" استخدموا بالفعل أكثر من 1200 صاروخ وطائرة مسيرة لقصف منشآت الطاقة الرئيسية عبر أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية يوكرينفورم عن الشركة القول "لم يتعرض أي من أنظمة الطاقة الأوروبية لمثل هذه المحاولات التدميرية الواسعة النطاق. لقد أطلق الروس أكثر من 1200 صاروخ وطائرة مسيرة على منشآت الطاقة الرئيسية. وللأسف أكثر من 250 منها أصاب الهدف، مما أسفر عن تضرر 43 % من الشبكات الرئيسية. وتعرضت كل محطات الطاقة الكهرومائية والحرارية لقصف وعانت من درجات متفاوتة من الضرر".

ووفقا لتقييم من جانب البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، الضرر الذي لحق بنظام الطاقة الأوكراني كارثي. وتقدر تكلفة الإصلاحات الطارئة لشبكات تحويل الجهد العالي في شركة أوكرانرجو بنحو مليار دولار العام الجاري.

ولكن شركة الكهرباء الأوكرانية أكدت أن محطات الطاقة تنتج الآن ما يكفي من الكهرباء لتغطية طلب الاستهلاك، ولا يوجد حاجة لإدخال قطع الكهرباء.