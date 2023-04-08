طارق قنديل يعلق على تتويج الأهلي بلقب دوري محترفي اليد

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علق طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على تتويج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي بلقب دوري المحترفين، بعد الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك.

وكان الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي قد توج بلقب دوري المحترفين بعد غياب 4 سنوات، بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 24-21، في الجولة الختامية للمسابقة بنتيجة بالمباراة التي أقيمت اليوم السبت.

وكتب قنديل عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «مبرووووووووك … فوز أبطالنا في اليد ببطولة الدوري العام»

وحرم الأهلي غريمه التقليدي الزمالك من المحافظة على لقبه للموسم الخامس على التوالي كما أنه استطاع استعادة اللقب بعد غياب 4 أعوام.