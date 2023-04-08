صناع «الكتيبة 101» ينتهون من التصوير

انتهى صناع مسلسل «الكتيبة 101»، من تصوير كل مشاهد العمل، قبل انتهاء عرضه بـ3 أيام، حيث يتكون المسلسل من 20 حلقة، ترصد حكايات شهداء وأبطال القوات الجيش بالكتيبة 101.

مسلسل «الكتيبة 101» من بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية ترصد تصدى «الكتيبة 101» للتنظيمات التكفيرية والإرهابية فى شمال سيناء.