 صناع «الكتيبة 101» ينتهون من التصوير - بوابة الشروق
السبت 8 أبريل 2023 2:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

صناع «الكتيبة 101» ينتهون من التصوير


نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 2:02 م | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 2:02 م

انتهى صناع مسلسل «الكتيبة 101»، من تصوير كل مشاهد العمل، قبل انتهاء عرضه بـ3 أيام، حيث يتكون المسلسل من 20 حلقة، ترصد حكايات شهداء وأبطال القوات الجيش بالكتيبة 101.

مسلسل «الكتيبة 101» من بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية ترصد تصدى «الكتيبة 101» للتنظيمات التكفيرية والإرهابية فى شمال سيناء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك