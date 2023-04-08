جو بايدن يدلي بخطاب في جامعة أولستر في زيارة لأيرلندا

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يدلي الرئيس الأمريكي جو بايدن، بخطاب رئيسي في جامعة أولستر التي تم افتتاحها مؤخرا في أيرلندا، في مستهل زيارته التاريخية للجزيرة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ويشارك بايدن في فعالية شمال الحدود وجنوبها في الذكرى الـ 25 لاتفاق الجمعة العظيمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم السبت.

ومن المقرر أن يدلي بخطابه في الحرم الجامعي الجديد لجامعة أولستر في بلفاست يوم الأربعاء المقبل.

وقال رئيس الجامعة البروفيسور بول بارثولو ميلو، إنه سيكون يوما مهما بالنسبة للمؤسسة.

وذكر : "نتطلع إلى ما سيكون يوما خاصا للغاية في تاريخ الجامعة، ولاستضافة الرئيس بايدن في أول زيارة له لأيرلندا الشمالية منذ توليه الرئاسة".

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي إلى بلفاست مساء يوم الثلاثاء برفقة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.