 الشباب يهزم الهلال بثلاثية في الدوري السعودي - بوابة الشروق
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الشباب يهزم الهلال بثلاثية في الدوري السعودي

د ب أ
نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 1:39 ص | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 1:39 ص

تغلب فريق الشباب على ضيفه الهلال 3 / صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

ورفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الرابع.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.

وتقدم الشباب عن طريق حسين القحطاني في الدقيقة 55، قبل أن يضيف كريستيان جوانكا الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل هاتان باهبري الهدف الثالث للشباب.

وشهدت المباراة تعرض جوستافو كويلار لاعب الهلال للطرد في الدقيقة 76.


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