الأردن: توقف استيراد النفط من العراق منذ بداية أبريل

أفاد تقرير أردني، اليوم السبت، بتوقف استيراد براميل النفط من العراق منذ بداية الشهر الحالي عقب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم التي تزود المملكة بالنفط الخام، رغم موافقة مجلس الوزراء العراقي على تجديد العمل بها.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية اليوم عن مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن نائل ذيابات قوله، إن الشركة أوقفت استيراد النفط حتى يتم توقيع المذكرة من البلدين.

وأوضح ذيابات أن الحكومة يجب أن توقع على اتفاقية حتى يتم توريد النفط إلى الأردن، مرجحا أن التأخير قد يكون من الجانب العراقي.

وأشار إلى تعويض الشركة عن الأيام التي توقفوا فيها حتى يتم توقيع المذكرة، قائلا إن المذكرة الجديدة تسمح باستيراد 10 آلاف برميل يوميا.

وبين ذيابات أنه تم استيراد 310 آلاف برميل نفط خلال شهر مارس 2023.

ووافق العراق على تجديد العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام وذلك لمدة سنة واحدة، بعدما أقر مجلس الوزراء العراقي توصية المجلس الوزاري للطاقة.

ويستورد الأردن النفط الخام العراقي بموجب مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية المعمول بها منذ مطلع شهر سبتمبر عام 2021.

يذكر أن العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الأردن عبر الشاحنات بمعدل تقريبا 10 آلاف برميل يوميا.