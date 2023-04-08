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ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم السبت بلدة تخت في محافظة هرمزكان، جنوبي إيران.

ووفقاً لتقرير لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، فإن هذا الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض في الساعة الواحدة و13 دقيقة و51 ثانية من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت إذاعة طهران.

ولم يصل بعد أي تقرير عن الأضرار المحتملة لهذا الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.