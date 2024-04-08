نيكاراجوا أمام العدل الدولية: ألمانيا مسئولة عن انتهاك القانون الدولي إزاء الوضع المروع في غزة

قال الفريق القانوني لـ"نيكاراجوا" في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا، بتهمة تسهيل الإبادة في غزة، إن ألمانيا مسئولة عن انتهاك القانون الدولي إزاء الوضع المروع في غزة.

وأضاف خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين: "ألمانيا تعمل على تسهيل الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ليس فقط في غزة لكن في الأراضي المحتلة وأيضا في إسرائيل نفسها".

وذكر أن كل الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة تقع على عاتقها مسئولية تفادي هذه الجرائم، موضحا أن من مصلحة هذه الدول العمل وفقا لهذه الواجبات.

وأوضح أن طلب نيكاراجوا لا يقتصر على انتهاك الاتفاقية، لكن الانتهاكات التي ارتكبتها ألمانيا بموجب اتفاقيات جنيف بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

وأكد أنّ كل الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة مسئولة عن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وضمان احترام إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.

وقال إنّ نيكاراجوا تطلب من المحكمة أن تستنج أن ألمانيا انتهكت هذه القواعد، وبالتالي يتوجب معاقبتها على ذلك، من جراء المشاركة في الإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان والنيل من كرامة الشعب الفلسطيني (عبر تسليح إسرائيل).