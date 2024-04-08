من المنتظر أن ينتقل محمد صلاح نجم ليفربول إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، من خلال صفقة قياسية بكل تأكيد، وتحمل تفاصيل مالية خرافية.

ولا يزال الجانب السعودي يواصل مساعيه للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما رفض ليفربول رحيله، الصيف الماضي، إلى اتحاد جدة.

وبحسب ما ذكرت شبكة «HITC»العالمية، فإن مايكل إدواردز الرئيس التنفيذي الجديد لنادي ليفربول مستعد لإعطاء الضوء الأخضر لخروج محمد صلاح الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير أن العقد المنتظر لـ محمد صلاح في الدوري السعودي، إذا تمت عملية الانتقال، سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

وذكرت المصادر أنه سيتم عرض أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني كراتب أسبوعي لـ محمد صلاح ما يجعله يتفوق على كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.

وكان ليفربول قد رفض عرضًا كبيرًا وصلت قيمته لنحو 150 مليون يورو من اتحاد جدة، للتخلي عن خدمات محمد صلاح خلال الصيف المنصرم، وسط تقارير تشير لاستعداد الجانب السعودي لرفع هذا المبلغ، في الميركاتو الصيفي المقبل.