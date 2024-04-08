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أعداد جريدة الشروق
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طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مختلف بلدات جنوب لبنان

بيروت - قنا
نشر في: الإثنين 8 أبريل 2024 - 9:22 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أبريل 2024 - 9:22 م

كثف الكيان الإسرائيلي قصفه على قرى وبلدات جنوب لبنان، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على أطراف بلدات حلتا وكفرحمام و كفرشوبا.

كما شن غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة العديسة وغارة أخرى على بلدة كفركلا.

وحلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية على علو منخفض جدا فوق الناقورة والبحر وفي أجواء القطاع الغربي، ونفذت غارات وهمية.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

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