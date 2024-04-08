أبو سليم يحمل محمد معروف مسئولية الهزيمة أمام نهضة بركان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حمّل فوزي الحراري، المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الحكم المصري محمد معروف مسئولية الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان نهضة بركان المغربي قد تغلب على أبو سليم الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال فوزي الحراري في تصريحات لصفحة أبو سليم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل، فعلنا كل ما بوسعنا لإسعادكم واجتهدنا طوال 115 دقيقة ولكن لأفريقيا وللحكم المصري رأي آخر".

وأتم فوزي الحراري تصريحاته قائلًا: "ضربة مرمى نتفاجأ بإعطائها ضربة ركنية ومن ثم إضافة 15 دقيقة.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وكان عدد من لاعبي أبو سليم قد قاموا بالاعتداء على الحكم محمد معروف، بعد تسجيل نهضة بركان هدف في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، إثر احتسابه أكثر من 15 دقيقة وقت بدل من ضائع.