علق الفنان أحمد العوضي، على تصريحات الفنان بيومي فؤاد، والتي قال فيها إن شخصية الأب التي قدمها في فيلم «الإسكندراني» البطل الحقيقي في القصة.

واستنكر خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، تصريحات «فؤاد»، قائلًا: «هو أستاذ أسامة أنور عكاشة كلمه يعني! مفيش حاجة اسمها كده، لما عملنا الإعلان بتاع الفيلم قال من النهاردة إسكندرية لها كبير.. قال بكر الإسكندراني (الابن) ولا علي الإسكندراني (الأب)».

وقال إن المخرج خالد يوسف، طرح صورته بجواره على مواقع التواصل الاجتماعي عندما قرر الإعلان عن الفيلم، لافتًا إلى أن الجمهور يعلم تمامًا من هو بطل العمل.

وأشار إلى أن شخصية الابن التي يجسدها بالعمل تخوض 5 صراعات؛ مع والده والفتاة التي أحبها وابن عمه وأهل منطقته، بينما يصارع الأب ابنه فقط، معقبًا: «5 صراعات قدام صراع، يبقى مين البطل؟».

ولفت إلى أن حديث بيومي لم يزعجه، مضيفًا: «يزعج مين؟! مفيش الكلام ده، معروفة لما تمشي في الشارع وتقول مين الإسكندراني بيقولوا أحمد العوضي»، بحسب وصفه.

ونفى وجود صراع بينه وبين «فؤاد»، مشيرًا إلى أن الأخير ربما يرى أنه البطل لأنه قرأ دوره فقط ولم يقرأ العمل كاملًا.

فيلم «الإسكندراني»، من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته حسين فهمى، وبيومي فؤاد، وصلاح عبد الله، ومحمود حافظ، وخالد سرحان، وانتصار، ومحمد رضوان، ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين.