رئيس مياه المنيا: يتفقد عددا من المحطات بمركز العدوة ويوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال قبل فصل الصيف

أجرى المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من محطات المياه بمركز العدوة، في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

رافق رئيس الشركة، المهندس مصطفى النعماني رئيس وحدة حياة كريمة بالشركة، والمهندس ضياء مهني مدير فرع العدوة، لمتابعة الانتهاء من الأعمال قبل قدوم فصل الصيف.

استهل رئيس الشركة جولته بتفقد محطة مياه بني وركان، التي تم تطويرها ضمن مشروعات "حياة كريمة"، وتبلغ طاقتها التصميمية 60 لتراً/ثانية، ومقامة على مساحة 800 متر مربع، وتخدم قرية بني وركان ومجلس قروي عطف حيدر.

وقام يحيى، بالمرور خلال جولته على المأخذ، والمرشحات، وعنبر الطلمبات، وعنبر الكلور، موجهاً بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للموقع، والحرص على أعمال الصيانة الدورية وجودة المياه المنتجة.

ثم انتقل لتفقد محطة مياه العدوة الجديدة، التي تُقام على مساحة 25 ألف متر مربع وتبلغ طاقتها التصميمية 200 لتراً/ثانية، وتغذي معظم قرى مركز العدوة بالإضافة إلى مدينة العدوة، ضمن مشروعات المبادرة.

وقد شدد، على سرعة الانتهاء من الأعمال استعداداً لبدء التشغيل التجريبي قبل قدوم فصل الصيف.

واختتم جولته بتفقد محطة مياه صفانية، التي تم تأهيلها ورفع طاقتها من 27 إلى 90 لتراً/ثانية، ضمن مشروعات "حياة كريمة"، بتكلفة بلغت 53 مليون جنيه، لتخدم عدداً من القرى منها صفانية، الطوبجي، تاج الدين، سلطان، العنبر، عزبة شلبي، سيف، بالإضافة إلى عملية مياه سلاقوس.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع والانتهاء من الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية.