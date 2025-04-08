زعيم حزب البديل الألماني يبدي تفهما لرسوم ترامب الجمركية

أبدى زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي تينو شروبالا، تفهمه لسياسة الجمارك التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي كان موقفه مختلفا عن زعيمة الحزب المشاركة أليس فايدل.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن شروبالا، قوله إنه على الرغم من أن حزب البديل من أجل ألمانيا يؤيد بشكل أساسي التجارة الحرة، "يتعين أحيانا تقييد التجارة الحرة لحماية الاقتصاد".

وأضاف: "يريد الرئيس ترامب إجبار دول أخرى على التفاوض.. إنه يريد تحسين الميزان التجاري الأمريكي وتحفيز الصناعة. وهذا أمر مفهوم".

وفي المقابل، وصفت فايدل، الرسوم الجمركية بصفة مبدئية بأنها سم للتجارة الحرة، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات فيما يتعلق بتقييم إجراءات ترامب.

وذكرت فايدل، أن الأمر لا يتعلق بما إذا كانت الرسوم الجمركية مفهومة أو مبررة، بل بضرورة منعها حيثما أمكن، مؤكدة أنه سيكون من الضروري خلال المفاوضات الإظهار للولايات المتحدة أنه سيكون من الأفضل لكلا الجانبين التوصل إلى اتفاق.

وفي الأشهر الأخيرة، سعت قيادة حزب البديل من أجل ألمانيا بشكل واضح إلى التقرب من إدارة ترامب، وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وصفت فايدل الرئيس الأمريكي بأنه قدوة يحتذى بها بسبب التزامه بالمصالح الوطنية.

وسافر زعيم الحزب المشارك تينو شروبالا، إلى واشنطن لحضور حفل تنصيب ترامب، وتلقت فايدل دعما للحملة الانتخابية للحزب من مستشار ترامب، الملياردير إيلون ماسك، كما التقت نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن.