 لجان المقاومة بفلسطين تشيد بمظاهرات العريش ورفح: وفاء ونصرة لشعبنا - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 أبريل 2025 7:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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لجان المقاومة بفلسطين تشيد بمظاهرات العريش ورفح: وفاء ونصرة لشعبنا

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 8 أبريل 2025 - 6:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أبريل 2025 - 6:22 م

أشادت لجان المقاومة في فلسطين، بالجماهير بالمسيرات والمظاهرات الشعبية الحاشدة في مدينتي العريش ورفح دعمًا وإسنادًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفضا للحصار ولمخططات ومؤامرات التهجير.

وقالت لجان المقاومة، في بيان، إن المظاهرات المصرية في العريش ورفح المصرية الرافضة لحرب الإبادة الجماعية تنسجم مع القيم والمبادئ الأصيلة لمصر ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لسياسات التهجير القسرية.

وذكر البيان: «نتوجه بالتحية الى الشعب المصري الذي عبر بمظاهراته الحاشدة عن الوفاء والنصرة والإخوة والتضامن مع شعبنا في قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة وتجويع وتهجير وتطهير عرقي لم يعرفها مثلها التاريخ».

دعت كافة الشعوب العربية والإسلامية والحرة في العالم أجمع الى رفع الصوت عاليا دفاعا عن الحق الفلسطيني في أرضه ورفضا للإبادة الجماعية.

وشهدت مدينتا رفح والعريش، تدفق الآلاف من المواطنين، رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضًا لمخططات التهجير.

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