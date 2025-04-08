تايلاند: احتجاز باحث أمريكي حتى موعد محاكمته بتهمة إهانة الملكية

احتجزت السلطات التايلاندية، اليوم الثلاثاء، باحث أمريكي في العلوم السياسية اتهمه الجيش التايلاندي بإهانة الملكية في البلاد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، في انتظار مثوله للمحاكمة.

واستدعت الشرطة بول تشامبرز، وهو محاضر في جامعة ناريسوان في مقاطعة فيتسانولوك شمال تايلاند، الأسبوع الماضي لسماع التهم الموجهة إليه، ومن بينها انتهاك قانون جرائم الكمبيوتر، الذي يغطي النشاط عبر الإنترنت.

وتخصص تشامبرز في دراسة قوة ونفوذ الجيش في تايلاند. ويلعب الجيش دورا رئيسيا في السياسة، وقد قام بتنفيذ 13 انقلابا ناجحا منذ أن أصبحت تايلاند ملكية دستورية في عام 1932، كان آخرها قبل 11 عاما فقط.

وقام تشامبرز بتسليم نفسه للشرطة اليوم للاعتراف رسميا بالاتهامات، ثم تم نقله إلى محكمة مقاطعة فيتسانولوك لحضور جلسة استماع للاحتجاز ما قبل المحاكمة، وفقا لمنظمة "المحامين التايلانديين لحقوق الإنسان"، وهي مجموعة قانونية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن المحكمة وافقت على طلب الشرطة للاحتجاز قبل المحاكمة ورفضت طلب تشامبرز للإفراج عنه بكفالة، وكذلك طلب آخر في وقت لاحق. وأضافت المنظمة أنها ستقدم طلبا آخر لإطلاق سراحه بكفالة إلى محكمة الاستئناف غدا الأربعاء. ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة.