كاتس: المئات من عناصر حزب الله تعرضوا لهجوم مفاجئ على مقارهم في لبنان

صرح يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن "المئات من عناصر "حزب الله" تعرضوا لهجوم مفاجئ على مقارهم في لبنان، في أكبر ضربة منذ عملية البيجر (أجهزة النداء الآلي في سبتمبر 2024)"، بحسب زعمه.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن كاتس قوله إن "إسرائيل سبق وحذرت الأمين العام لـ"حزب الله" (نعيم قاسم) من أن عناصر الحزب اللبناني سيدفعون ثمنًا باهظًا لمهاجمتهم إسرائيل نيابة عن إيران"، على حد قوله.

وقال كاتس في كلمة مسجلة: "أصرينا على فصل الحرب مع إيران عن القتال في لبنان، من أجل تغيير الواقع وإزالة التهديدات لشمال إسرائيل".

فيما وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، قائلًا: "سيأتي دوره"، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه وجّه اليوم الأربعاء، ضربات إلى نحو 100 مقر وبنية تحتية لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان والبقاع وبيروت، خلال 10 دقائق، في أكبر عملية ضد الحزب منذ بدء عملية "زئير الأسد"، في 28 مارس الماضي، على حد قوله.

وقال في بيان: "خلال 10 دقائق وفي مناطق عدة بالتزامن، أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".



