ترامب يهدد أي دولة تبيع أسلحة لإيران برسوم جمركية 50%

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، إن الدول التي تزود إيران بالأسلحة ستواجه فرض رسوم جمركية على صادراتها للولايات المتحدة بنسبة 50%.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" أن الرسوم الإضافية سوف تدخل حيز التنفيذ بشكل فوري على جميع البضائع التي تستوردها أمريكا من دول تبيع أسلحة لطهران.

وأضاف: "لا استثناءات أو إعفاءات!".

وقال ترامب في منشور منفصل أنه لن يكون هناك "أي تخصيب لليورانيوم" في إيران.

وأوضح: "ستعمل الولايات المتحدة مع إيران عن كثب، ، وقد توصلنا إلى أنها قد مرت بما سيكون تغييرا مثمرا للغاية للنظام! لن يكون هناك أي تخصيب لليورانيوم، وستقوم الولايات المتحدة، بالتعاون مع إيران، باستخراج وإزالة جميع (الغبار) النووي المدفون".

وأكد أن هذا يخضع للمراقبة الصارمة بالأقمار الاصطناعية وأنه "لم يتم لمس أي شيء" منذ الهجوم على المواقع النووية الإيرانية العام الماضي".

وأشار إلى: "نتحدث مع إيران وسنتحدث معها عن خفض الرسوم الجمركية والعقوبات".

وأضاف ترامب: "جرت الموافقة على العديد من النقاط الـ 15 بالفعل".

ولم يتضح في البداية ما هي هذه النقاط.