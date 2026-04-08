تركيا ترسل 3 شاحنات مواد طبية ومعدات لإيران

أرسلت تركيا 3 شاحنات محملة بالمواد الطبية لإيران، عقب إعلان هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران.

وأعلن وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، الأربعاء، انطلاق الشاحنات من ولاية "وان" شرقي البلاد نحو إيران.

وقال مميش أوغلو: "نواصل، من مبدأ الإنسان أولًا، دعم المظلومين في كل مكان لنا معه روابط ودية، ومداواة الجراح وغرس الأمل، حيث انطلقت شاحناتنا المحملة بالمواد والمعدات الطبية إلى جارتنا إيران".

من جانبه، أوضح مدير الصحة في وان، محمد طوسون، في تصريح صحفي، أنهم جمعوا المواد والمعدات الطبية ضمن 3 شاحنات بتعليمات من الوزير مميش أوغلو.

وأوضح طوسون، أن الشاحنات انطلقت نحو إيران لإيصالها إلى المناطق المحتاجة.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

من جانبها، صرّحت الحكومة الإيرانية بأنها تهدف إلى اختتام المفاوضات في باكستان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 15 يوما.