 تراجع سعر الغاز الطبيعي الأوروبي بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أبريل 2026 11:45 ص القاهرة
تراجع سعر الغاز الطبيعي الأوروبي بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

امستردام - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 11:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 11:27 ص

تراجع سعر الغاز الطبيعي الأوروبي بشكل حاد، اليوم الأربعاء، بعد الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار لوقف القتال في الحرب الإيرانية، حيث تراجعت العقود الآجلة الرئيسية بواقع 20%.

ويمثل هذا التراجع أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ أكثر من عامين.

وفي بورصة امستردام، تراجع سعر عقد الغاز الطبيعي القياسي "تي.تي.إف" للتسليم في شهر واحد، بنسبة 17% ليصل إلى 44.13 يورو "53.61 دولار" لكل ميجاوات في الساعة.

يشار إلى أنه بعد بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، قبل أكثر من 5 أسابيع، زاد سعر الغاز في السوق ليصل إلى 74 يورو لكل ميجاوات في الساعة.

 ومن جهة أخرى، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي إلى أدنى مستوى لها، منذ أغسطس الماضي، في أعقاب تراجع أسعار النفط بعد أن اتفقت أمريكا وإيران على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين ومع تحول توقعات الطقس إلى طقس أكثر دفئا.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر "هنري هاب" القياسي بواقع 4.5% لتصل إلى 2.741 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، خلال التداولات الآسيوية اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يوقف وقف إطلاق النار الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، مقابل إعادة فتح طهران مضيق هرمز، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.


