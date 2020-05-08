العاملون البولنديون بالقطاع الطبي عبر الحدود مع ألمانيا يطالبون بتخفيف القيود عنهم

طالب سكان الحدود الألمانية البولندية بإنهاء تطبيق الحظر الصحي للعاملين بالقطاع الطبي والاجتماعي المتنقلين بين بولندا وألمانيا.

وتم مساء اليوم الجمعة تنظيم ثالث احتجاج على المعبر الحدودي المغلق حاليا بين بلدة لينكن ولوبيستشن الحدوديتين.

شارك المتظاهرون في الاحتجاج الذي يرفع شعار: "دعونا نذهب إلى العمل! دعونا نعود إلى المنزل!" وطالبوا بفتح المزيد من المعابر للعاملين والتلاميذ المتنقلين بين الحدود .

وبحسب ما صرحت به إحدى المسؤولات عن الاحتجاج، كاتارسينا فيرت، فإن مرحلة التخفيف الأولى التي قررتها الحكومة البولندية لا تنطبق على القطاع الطبي.

إلا أن احتجاجات هؤلاء أحرزت نجاحا أوليا حيث سمح لجزء من المتنقلين بين الحدود منذ الاثنين الماضي بعبور الحدود دون المكوث 14 يوما في حجر صحي.