ليل يهزم لانس بثلاثية ويواصل التقدم نحو انتزاع لقب الدوري الفرنسي

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واصل فريق ليل تقدمه نحو انتزاع لقب الدوري الفرنسي وتغلب على لانس 3 / صفر اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وحقق ليل الانتصار الخامس خلال آخر ست مباريات ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد لانس عند 56 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف مارسيليا صاحب المركز الخامس وبفارق نقطتين أمام رين صاحب المركز السابع.

وتقدم ليل خلال الشوط الأول بهدفين سجلهما بوراك يلماز في الدقيقتين الرابعة و40، وجاء أولهما من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف جوناثان دايفيد الهدف الثالث لفريق ليل في الدقيقة 60 .

وعانى لانس من النقص العددي في صفوفه إثر طرد كليمنت ميشلان في الدقيقة 35 لحصوله على الإنذار الثاني.