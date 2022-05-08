رئيس وزراء ماليزيا يترأس وفد بلاده في قمة آسيان-أمريكا في واشنطن

يترأس رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب الوفد الماليزي لقمة آسيان-الولايات المتحدة الخاصة المقررة في واشنطن يومي 12 و13 مايو الجاري.



وقال وزير الخارجية سيف الدين عبد الله إن وزير التجارة الدولية والصناعة محمد عظيم علي ووزير الموارد البشرية إم .سارافانان سيرافقان رئيس الوزراء في القمة الخاصة.



وذكرت صحيفة ذا نيو ستريتس تايمز الماليزية إن المؤتمر سيبدأ بسلسلة من الاجتماعات يوم 12 مايو، قبل أن تبدأ القمة الساعة 3 مساء يوم 13 مايو عندما يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة حكومات رابطة "آسيان".



ووفقا لسيف الدين، من المتوقع أن يثير رئيس الوزراء العديد من القضايا الإقليمية مثل ميانمار وغيرها من القضايا الدولية خلال الاجتماع.



وقال في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام في مكتبه "ماليزيا تعتبر هذا الاجتماع مهما لأن الولايات المتحدة واحدة من شركاء الحوار مع آسيان".