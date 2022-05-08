الكومي: نأمل أن يتجنب الإسماعيلي الهبوط هذا الموسم

أكد المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، أن الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الدراويش، يعاني من ظروف صعبة هذا الموسم.

وقال يحيى الكومي في تصريحات تليفزيونية: «الإسماعيلي يعاني منذ أكثر من سنة، وهذا بسبب عدم توفيق الإدارات السابقة في شراء عدد من اللاعبين وبيع لاعبين مميزين، عندما جاء المجلس الحالي، حاولنا تصحيح المسار في الفريق بالتعاقد مع 11 لاعبًا، لم ينجح منهم سوى صفقتين أو ثلاثة».

وأكمل: «هذا الموسم أحنا بندعي ربنا إن الإسماعيلي ميهبطش لأن الأمور صعبة، المدرب الذي نتعاقد معه، نضع بند في العقد بحصوله على مكافآة في حال عدم هبوط الفريق».

وتابع: «كنت لا أرغب في تغيير الجهاز الفني السابق بقيادة حمد إبراهيم، لكن النتائج أجبرتنا على رحيل الجهاز الفني، والتعاقد مع حمزة الجمل، فهو وباقي أفراد جهاز المعاون من أبناء النادي»، مضيفًا :«أعد الجماهير، بأن الإسماعيلي سيظهر بشكل مختلف في الموسم المقبل».

وأضاف: «صرفنا مكافآت الفوز للاعبين حتى المباراة الأخيرة، ومعظم اللاعبين حصلوا على 50% من مستحقاتهم المالية»، مشيرًا:«أين رجال الإسماعيلية الشرفاء، من دعم النادي الإسماعيلي، أناشد المهندس محمود عثمان، بدعم النادي، مثلما كان يفعل مع المجلس السابق».

يُذكر أن الإسماعيلي حقق الفوز على المصري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرج، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.