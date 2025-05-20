المبعوث الأمريكي لشئون الرهائن يطالب حماس بالإفراج عن جثث أربعة رهائن أمريكيين

طالب آدم بوهلر، المبعوث الأمريكي لشئون الرهائن، حركة حماس بالإفراج عن جثث أربعة رهائن أمريكيين من المحتجزين في قطاع غزة.

وشدد أنه «إذا أرادت حماس وقف الحرب، يجب عليها الإفراج عن المحتجزين»، معتبرا أن «إعادة المحتجزين في غزة شرط للتوصل إلى صفقة».

وكشفت تقارير صحفية إسرائيلية عن تقديم مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مقترحا محدثا لإسرائيل وحماس بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين وتطبيق وقف إطلاق النار في غزة.

ووفقا لما نقلته صحيفة «جيروسالم بوست» عن مصادرها، فإن المقترح ينص على إطلاق سراح 10 رهائن أحياء وحوالي 15 جثة لرهائن متوفين، مقابل وقف إطلاق نار تتراوح مدته بين 45 و60 يوما، بالإضافة إلى الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، على أن يكون أن «وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى بداية لعملية أوسع قد تفضي إلى إنهاء الحرب بشكل كامل».