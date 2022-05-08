ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز لشحن 65 ألف طن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن متنوعة، بينما غادره 5 سفن أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء إلى 19 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (BRITISH MENTOR) التي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 295 مترا، وبعرض 46 مترا، بعد أن قامت بتحميل شحنة تبلغ 65 ألف طن من الغاز المسال.

وأصدرت هيئة ميناء دمياط بيانا اليوم الأحد، أوضحت فيه أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 51415 طنا، تشتمل 6700 طن أبلاكاش، و7350 طن ذرة، و19700 طن قمح، و9446 طن خردة، و7114 طن حديد، و1105 أطنان فول.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 891 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 312 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3653 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 69484 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 257577 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2742 طن قمح، متجهان إلى صوامع كفر الشيخ وإمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 2473 شاحنة.