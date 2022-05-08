وزيرا خارجية أمريكا وأوكرانيا يبحثان هاتفيا استئناف عمل السفارة الأمريكية في كييف

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، استئناف عمل السفارة الأمريكية في كييف.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية نشر على موقعها الرسمي اليوم، أبلغ بلينكن نظيره الأوكراني بأن القائم بالأعمال كريستينا كفيان ومجموعة صغيرة من الدبلوماسيين، برفقة أمن وزارة الخارجية، قد سافروا إلى كييف لإجراء اتصالات دبلوماسية قبل الاستئناف المخطط لعمليات سفارة كييف، وفقا لتعهد الوزير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقيام بذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كييف.

وشارك الوزير تفاصيل إضافية حول حزم المساعدة الأمنية الجديدة لدعم مكاسب أوكرانيا في ساحة المعركة، بما في ذلك السحب التاسع من المخزونات الأمريكية الذي صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن والسلطات الموسعة التي سيتم تقديمها بموجب قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن الديمقراطية الأوكرانية لعام 2022.