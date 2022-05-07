علق جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على فوز الأحمر برباعية نظيفة أمام وفاق سطيف، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، مساء أمس، على ملعب السلام.

وأشاد بلماضي، بأداء لاعبي الأهلي، بعدما تمكن من رؤيتهم على أرضية الميدان، من مدرجات ستاد "الأهلي وي السلام"، كاشفا عن تواجده في القاهرة لتقديم الدعم للفريق الجزائري.

وقال بلماضي، في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس": «جئت لدعم وفاق سطيف ولكن المباراة كانت صعبة عليهم أمام أفضل فريق في إفريقيا، ومن الصعب أن تلعب 10 لاعبين أمام الأهلي».

وشدد: «لم أتوقع هذه النتيجة، توقعت صعوبتها لكن لم أتوقع أن تكون بهذا الشكل ولكنها كرة القدم».