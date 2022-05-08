أمين عام سابق للناتو: يجب أن تنضم السويد وفنلندا إلى الحلف الآن

قال الأمين العام السابق للناتو أندرس فوغ راسموسن، إنه يجب على السويد وفنلندا أن تنضما إلى الحلف الآن، بينما روسيا "مشغولة" بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وأضاف راسموسن في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "بالنسبة لفنلندا والسويد، يبدو لي أنه لديهما فرصة للانضمام إلى الناتو في الوقت الحالي، بينما لا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشغولا في مكان آخر (في أوكرانيا)".

وأشار راسموسن إلى أنه، حتى إذا تم اعتبار طلب السويد وفنلندا عاجلا، فإن إجراءات الانضمام إلى الناتو ستستغرق "عدة أشهر"، حيث يجب أن تمر عبر برلمانات الدول الثلاثين الأعضاء في المنظمة قبل أن يتم التصديق عليها من قبل الحلف.