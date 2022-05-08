 اليونان تسجل 4698 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأحد 8 مايو 2022 10:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

اليونان تسجل 4698 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 8 مايو 2022 - 9:55 ص | آخر تحديث: الأحد 8 مايو 2022 - 9:55 ص

سجلت اليونان 4698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و358 ألفا و584، والوفيات إلى 29 ألفا و369.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 20 مليونا و922 ألفا و627 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك