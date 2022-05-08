 وزير التنمية المحلية ينعي شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة في حادث غرب سيناء الإرهابي - بوابة الشروق
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وزير التنمية المحلية ينعي شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة في حادث غرب سيناء الإرهابي

شريف حربي
نشر في: الأحد 8 مايو 2022 - 12:32 ص | آخر تحديث: الأحد 8 مايو 2022 - 12:32 ص

نعي اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، ببالغ الحزن والآسي شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء اليوم.

وتقدم وزير التنمية المحلية بخالص تعازيه لأسر الشهداء والقوات المسلحة المصرية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

وأكد، على عزم الدولة المصرية علي استكمال مسيرة البناء والتنمية في سيناء الغالية وكافة ربوع الوطن ، مؤكداً ان هذه العمليات الخسيسة لن توقف مصر في معركتها ضد الإرهاب الغاشم لاقتلاع جذوره ووقوف جميع أبناءً الشعب المصري العظيم صفاً واحداً خلف قيادته السياسية وقوات المسلحة والشرطة الباسلة لدحر الإرهاب والقضاء عليه نهائياً.

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